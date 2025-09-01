clear sky
ЖИВКО ПАПАЗ НАЈУСПЕШНИЈИ СРПСКИ СТРЕЛАЦ: Освојио сребро на новосадском Гран прију

01.09.2025. 14:03 14:05
спорт
Фото: Стрељачки савез Србије

Најуспешнији српски стрелац у другом делу Гран при турнира Светске федерације у парастрељаштву у Новом Саду, био је Живко Папаз.

У другој половини митинга, који је окупио такмичаре из 30 земаља, одржана су такмичења малокалибарским оружјем.

Папаз је освојио сребро у гађању спорт пиштољем у  категорији СХ1 у мешовитој женско-мушкој конкуренцији. Наш стрелац и Турчин Цагри Јилмаз су одскочили већ у квалификацијама, у којима су били убедљиво најпрецизнији са по 563 круга. И у финалу су њих двојица заузели прве две позиције. Јилмазу је, због бољег почетка, припало прво место са 26 „унутрашњих центара“, док је Папаз погодио пет „хитова“ мање. До финала у овој дисциплини је дошао и Средо Радовић и заузео осмо место.

Дејан Јокић се изборио за финале у такмичењу МК пушком из лежећег става у категорији СХ2 и пласирао се на шесто место.

Јелена Пантовић је била трећа у женском троставу у категорији СХ1. У овој дисциплини није било финала.

Папаз је био надомак још једног финала. У квалификацијама пиштољем слободног избора стигао је до девете позиције, један круг га је делио од пласмана међу осам најбољих.

Србија на турниру није учествовала у најјачем саставу. Неколико репрезентативаца је пропустило Гран при, али остварено је неколико високих пласмана у јакој конкуренцији. У такмичењима ваздушним оружјем, Дејан Јокић је у својој категорији освојио злато ваздушном пушком, док је Кристина трифуновић дошла до бронзе у надметању дама ваздушном пушком у категорији СХ1. 

Спорт пиштољ, категорија СХ1, мешовита конкуренција: 1. Цагри Јилмаз (Турска) 26, 2. Живко Папаз (Србија) 21... 8. Средо Радовић 1...

Пиштољ слободног избора, СХ1, мешовита конкуренција: 1. Давид Франческети (Италија) 220,0...

МК пушка, лежечи, СХ1, мешовита конкуренција: 1. Хуан Антонио Саведра (Шпанија) 249,1...

Тростав, СХ1, мушкарци (основни део, без финала): 1. Чаба Решчик (Мађарска) 585...

Тростав, СХ1, жене (основни део, без финала): 1. Вероника Вадовицова (Словачка) 584... 3. Јелена Пантовић 553.

МК пушка лежечи, СХ2, мешовита конкуренција, финале: 1. Рајан Кокбил (Велика Британија) 248,7... 6. Дејан Јокић 163,1...

стрељаштво стрељачки савез србије парастрељаштво
Спорт Остали спортови
