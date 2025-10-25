РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ КРАГУЈЕВАЧКОМ РАДНИЧКОМ У АРКУС ЛИГИ: Домаћин традиционално незгодан
Српски рукометни вицешампиони, играчи Војводине имају почетак из снова у новој сезони.
Чета Владана Матића гази све редом и везала је осам победа домаћем првенству и Еврокупу.
Новосађане после тешке утакмице са Металопластиком очекује окршај са још једном екипом која је у минулим годинама знала да пружи какав-такав отпор црвено-белима. Дуел са крагујевачким Радничким игра се у недељу од 20 сати у СПД хали Језеро.
Раднички је екипа за поштовање и гостовања у Крагујевцу су увек тешка. Исцрпљени смо након двомеча у Европи и тешког задатка против Шапчана, али сигуран сам да ће нам управо ова последња победа дати ветар у леђа и помоћи нам да занемаримо повреде и умор – јасан је тренер Новосађана Владан Матић.
Новосађане у шеснаестини финала Еврокупа очекује двомеч са Цељем. Први меч игра се у Спортском центру Слана бара 15. или 16. новембра док је реванш седам дана касније у Златорогу. Подсетимо, црвено-бели су у другом колу рутински уписали две победе над Ст.И.Ф. Страндом.
В. Гвозденовић