РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ КРАГУЈЕВАЧКОМ РАДНИЧКОМ У АРКУС ЛИГИ: Домаћин традиционално незгодан

25.10.2025. 16:39 16:42
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
rukomet
Фото: Детаљ с меча Војводине и Металопластике, фото: АРКУС лига

Српски рукометни вицешампиони, играчи Војводине имају почетак из снова у новој сезони.

Чета Владана Матића гази све редом и везала је осам победа домаћем првенству и Еврокупу.

Новосађане после тешке утакмице са Металопластиком очекује окршај са још једном екипом која је у минулим годинама знала да пружи какав-такав отпор црвено-белима. Дуел са крагујевачким Радничким игра се у недељу од 20 сати у СПД хали Језеро.

Раднички је екипа за поштовање и гостовања у Крагујевцу су увек тешка. Исцрпљени смо након двомеча у Европи и тешког задатка против Шапчана, али сигуран сам да ће нам управо ова последња победа дати ветар у леђа и помоћи нам да занемаримо повреде и умор – јасан је тренер Новосађана Владан Матић.

Новосађане у шеснаестини финала Еврокупа очекује двомеч са Цељем. Први меч игра се у Спортском центру Слана бара 15. или 16. новембра док је реванш седам дана касније у Златорогу. Подсетимо, црвено-бели су у другом колу рутински уписали две победе над Ст.И.Ф. Страндом.

В. Гвозденовић

рк војводина аркус лига Аркус лига за рукометаше аркус лига србије Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
