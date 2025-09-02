РУКОМЕТАШИ ЗАВРШИЛИ КАО ДРУГИ НА ТУРНИРУ У СКОПЉУ: Нови тим жели повратак на врх
Рукометаши Војводине полако подижу форму и припремају се за изазове који их очекују у Суперлиги Србије и Еврокупу.
Изабраници Владана Матића одиграли су снажан припремни турнир у Скопљу, где су освојили друго место. Савладали су Ловћен резултатом 31:22 и Вардар са 28:27, док су у финалу поражени од Еурофарм Пелистера са тесних 30:29.
Победа над Вардаром имала је драматичан завршетак – Новосађани су до тријумфа стигли голом младог кружног нападача Андрије Станкова у последњим секундама меча. Импресивно је да су црвено-бели губили са седам голова разлике, али су у последњих 16 минута потпуно затворили противника, не дозволивши му ниједан погодак.
Воша јури другу титулу у Еврокупу
Када је реч о европским такмичењима, рукометаши Војводине крећу у борбу за своју другу титулу у Еврокупу 11. или 12. октобра, и то од другог кола. Први ривал Новосађанима биће екипа С.И.Ф са Фарских Острва.
Шабачка Металопластика састаће се са швајцарским Сур Арауом, док Динамо из Панчева чека исход дуела између Партизана и Карвине — и одмериће снаге са пораженим тимом из тог сусрета. Металопластика и Динамо стартују од првог кола. Партизан је на корак од групне фазе Лиге Европе, пошто је у првом квалификационом мечу савладао чешку Карвину резултатом 31:27. Реванш се игра у Чешкој, у суботу од 18 часова. Подсетимо, Војводина је освојила Еврокуп 2023. године, тријумфујући над данским Ноербом у финалу.
Пре одласка у Македонију, Војводина је озваничила долазак средњег бека Матије Николића, који је претходне две сезоне наступао за Вардар. Очекује се да је ово последња измена у тиму српског вицешампиона. Новосађани су делимично подмладили екипу и са новим снагама имају амбицију да се врате на трон.
У првом колу Аркус лиге Србије, Војводина ће угостити екипу Врања 13. септембра у 18 часова. У претходној сезони Новосађани су освојили Сверпски куп, Суперкуп и Куп „Проф. др Бранислав Покрајац“.