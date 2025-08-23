ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР „НОВИ ИТЕБЕЈ 2025“: Новосадски велемајстор Синиша Дражић први након драме
Након што је направио велики успех освојивши треће место на јаком турниру у Пољској, новосадски велемајстор Синиша Дражић није направио паузу, већ је поново потврдио да је у изузетној форми, победивши на традиционалном турнир у убрзаном шаху у Новом Итебеју.
„Нови Итебеј 2025“ је одржан 10. августа. Организатор је била Месна заједница Нови Итебеј, која је била сјајан домаћин за 40 шахиста. Међу њима су били и по један велемајстор, интермајстор и три ФИДЕ мајстора из Аргентине и Србије. Директор такмичења је био Жељко Марковић, а главни судија национални арбитар Саша Самоловац, који су се побринули да догађај протекне у пријатељској атмосфери.
Играло се седам кола, по Швајцарском систему паровања, и темпом игре од 15 минута по играчу до краја партије, без додатног времена након одиграног потеза. У таквим условима се најбоље снашао новосадски велемајстор Синиша Дражић, који је имао нешто боље додатне критеријуме од аргентинског интермајстора Раула Клаверија. Обојица су имала по шест поена, и ремизирала међусобно и против трећепласираног ФИДЕ мајстора Михаила Гусева.
Може се рећи да је Дражић имао мало и заслужене среће, јер су Клавери и Гусев играли баш у последњем колу. Свакако, заслужен тријумф и освојена прва награда од 15.000 динара. Аргентинац, који се истакао на фестивалу у Сенти, се морао задовољити другим местом и са 10.000 динара, док је млади Рус, који игра под заставом Србије отишао кући са наградом за освојено треће место, односно 6.000 динара.
Награђени су још и освајачи четвртог места Јован Меселџија, као и петопласирани ФИДЕ мајстор Ђорђе Брајић. Организатор је обезбедио и неколико специјалних награда.