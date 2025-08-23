clear sky
24°C
23.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
101.139
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТРАДИЦИОНАЛНИ ТУРНИР „НОВИ ИТЕБЕЈ 2025“: Новосадски велемајстор Синиша Дражић први након драме

23.08.2025. 12:50 12:53
Пише:
Стефан Костић
Коментари (0)
спорт
Фото: Приватна архива

Након што је направио велики успех освојивши треће место на јаком турниру у Пољској, новосадски велемајстор Синиша Дражић није направио паузу, већ је поново потврдио да је у изузетној форми, победивши на традиционалном турнир у убрзаном шаху у Новом Итебеју.

„Нови Итебеј 2025“ је одржан 10. августа. Организатор је била Месна заједница Нови Итебеј, која је била сјајан домаћин за 40 шахиста. Међу њима су били и по један велемајстор, интермајстор и три ФИДЕ мајстора из Аргентине и Србије. Директор такмичења је био Жељко Марковић, а главни судија национални арбитар Саша Самоловац, који су се побринули да догађај протекне у пријатељској атмосфери.

Играло се седам кола, по Швајцарском систему паровања, и темпом игре од 15 минута по играчу до краја партије, без додатног времена након одиграног потеза. У таквим условима се најбоље снашао новосадски велемајстор Синиша Дражић, који је имао нешто боље додатне критеријуме од аргентинског интермајстора Раула Клаверија. Обојица су имала по шест поена, и ремизирала међусобно и против трећепласираног ФИДЕ мајстора Михаила Гусева. 

Може се рећи да је Дражић имао мало и заслужене среће, јер су Клавери и Гусев играли баш у последњем колу. Свакако, заслужен тријумф и освојена прва награда од 15.000 динара. Аргентинац, који се истакао на фестивалу у Сенти, се морао задовољити другим местом и са 10.000 динара, док је млади Рус, који игра под заставом Србије отишао кући са наградом за освојено треће место, односно 6.000 динара. 

Награђени су још и освајачи четвртог места Јован Меселџија, као и петопласирани ФИДЕ мајстор Ђорђе Брајић. Организатор је обезбедио и неколико специјалних награда. 

шах шах турнир
Пише:
Стефан Костић
Спорт Шах
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХУМАНИТАРНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР „МЕМОРИЈАЛ СРБА МАРКОВИЋ“: Квартет на челу, Кубанцу тријумф
Kvartet na čelu Kubancu trijunf 2

ХУМАНИТАРНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР „МЕМОРИЈАЛ СРБА МАРКОВИЋ“: Квартет на челу, Кубанцу тријумф

13.08.2025. 14:20 13:04
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР У ПОЉСКОЈ: Дражић и Љепић нас обрадовали
Dražić i Ljepić nas obradovali 1

МЕЂУНАРОДНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР У ПОЉСКОЈ: Дражић и Љепић нас обрадовали

13.08.2025. 14:12 14:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај