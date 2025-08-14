clear sky
Алкараз, Зверев и Рубљов у четвртфиналу Мастерса у Синсинатију, Фриц елиминисан

14.08.2025. 15:21 15:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
zverev
Фото: Aleksandar Zverev, foto: Tanjug (Chris Young/The Canadian Press via AP)

Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у четвртфинале Мастерса у Синсинатију, пошто је јутрос у осмини финала победио Италијана Луку Нардија 6:1, 6:4.

Меч је трајао 80 минута. Ово је био други међусобни дуел италијанског и шпанског тенисера, а други тријумф Алкараза.

Шпански тенисер ће у четвртфиналу играти против Руса Андреја Рубљова, који је савладао Аргентинца Франсиска Комесану 6:2, 6:3.

Пласман у четвртфинале изборио је и Немац Александар Зверев коме је Рус Карен Хачанов предао меч због повреде при резултату 7:5, 3:0. Зверев ће се у четвртфиналу састати са победником дуела између Американца Бена Шелтона и Чеха Јиржија Лехечке.

Канадски тенисер Феликс Оже-Алијасим пласирао се у четвртфинале Мастерса у Синсинатију, пошто је победио Француза Бенжамена Бонзија 6:4, 6:3. Оже-Алијасим ће у четвртфиналу играти против најбољег тенисера света Италијана Јаника Синера, који брани титулу на Мастерсу у Синсинатију.

Француз Теренс Атман победио је јутрос у осмини финала Американца Тејлора Фрица 3:6, 7:5, 6:3 и у четвртфиналу ће играти против Данца Холгера Рунеа. Атман је 136. тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе. Француски тенисер је пласман у главни жреб изборио кроз квалификације.

Мастерс у Синсинатију се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
