clear sky
35°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1724
usd
100.2759
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Арина Сабаленка у четвртфиналу турнира у Синсинатију

14.08.2025. 15:26 15:30
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
sabalenka
Фото: Youtube Printscreen/ US Open Tennis Championships

Најбоља тенисерка света Белорускиња Арина Сабаленка пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у Синсинатију, пошто је у осмини финала победила Џесику Бузас Манеиро из Шпаније 6:1, 7:5.

Меч је трајао 81 минут. Ово је био други међусобни дуел шпанске и белоруске тенисерке, а други тријумф Сабаленке, која брани титулу на турниру у Синсинатију.

Сабаленка ће у четвртфиналу турнира у Синсинатију играти против Елене Рибакине из Казахстана, која је јутрос савладала Американку Медисон Киз 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.

Пласман у четвртфинале изборила је и Рускиња Ана Калинскаја, која је победила сународницу Екатерину Александрову 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Калинскаја ће се у четвртфиналу састати са Пољакињом Игом Швјонтек.

ВТА турнир у Синсинатију се игра за наградни фонд од 5.152.599 долара.

тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић пала на 43. место, Арина Сабаленка убедљиво прва
danilovic

ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић пала на 43. место, Арина Сабаленка убедљиво прва

08.08.2025. 14:36 14:39
Волим
0
Коментар
0
Сачувај