Арина Сабаленка у четвртфиналу турнира у Синсинатију
Најбоља тенисерка света Белорускиња Арина Сабаленка пласирала се у четвртфинале ВТА турнира у Синсинатију, пошто је у осмини финала победила Џесику Бузас Манеиро из Шпаније 6:1, 7:5.
Меч је трајао 81 минут. Ово је био други међусобни дуел шпанске и белоруске тенисерке, а други тријумф Сабаленке, која брани титулу на турниру у Синсинатију.
Сабаленка ће у четвртфиналу турнира у Синсинатију играти против Елене Рибакине из Казахстана, која је јутрос савладала Американку Медисон Киз 6:7 (3:7), 6:4, 6:2.
Пласман у четвртфинале изборила је и Рускиња Ана Калинскаја, која је победила сународницу Екатерину Александрову 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Калинскаја ће се у четвртфиналу састати са Пољакињом Игом Швјонтек.
ВТА турнир у Синсинатију се игра за наградни фонд од 5.152.599 долара.