БЕН ШЕЛТОН ОСВОЈИО МАСТЕРС У ТОРОНТУ: У финалу Американац савладао Руса Карена Хачанова

08.08.2025. 14:30 14:31
Дневник
Танјуг
selton
Фото: Tanjug (Chris Young/The Canadian Press via AP)

Амерички тенисер Бен Шелтон освојио је мастерс у Торонту, пошто је у финалу победио Руса Карена Хачанова резултатом 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) после два сата и 48 минута игре.

Оба тенисера су направила по један брејк у првом сету, а Хачанов је био бољи после тај-брејка резултатом 7:5.

Шелтон је други сет освојио после брејка у деветом гему и тако изједначио на 1:1 у сетовима.

Амерички тенисер је до трећег сета дошао након тај-брејка, за тријумф у Торонту и прву титулу на мастерс турнирима.

Шелтон је победом у Торонту зарадио 1.124.380 долара и 1.000 бодова за АТП листу, док је Хачанову припало 597.890 долара и 600 бодова.

