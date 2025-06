ЂОКОВИЋ ИЗГУБИО ЕГЗИБИЦИЈУ Хачанов добар на трави пред почетак Вимблдона!

Новак Ђоковић се вратио на терен и одмах одрадио важно загревање пред Вимблдон, учествујући на егзибиционом мечу у Харлингтону. Иако је резултат био у другом плану, ривал Рус Карен Хачанов однео је победу резултатом 7:6 (4), 6:4.

Меч није имао такмичарски значај нити се бележи у АТП статистици, али је послужио као озбиљан тест и припрема за предстојећи гренд слем. Циљ – прилагодити се специфичној лондонској трави пред старт турнира који почиње 30. јуна.

У првом сету обојица су била сигурна на сервису. Ђоковић је први био на искушењу, спасио је једну брејк лопту, а затим није искористио своју прилику када је Хачанов сервирао за останак. Тај-брејк је одлучио сет – Рус је први дошао до мини брејка и искористио прву сет лопту.

Други сет је донео сличну слику. Новак је пропустио чак четири брејк шансе у петом гему, а казна је стигла када је сервирао за останак у мечу – Хачанов је дошао до три меч лопте и одмах затворио дуел.

It’s Karen Khachanov who gets the better of the first set tiebreak at the @Tennis_Classic vs Novak Djokovic 7-6(4)!



Out-aced Novak 9-8 & was sharp in big moments.



Countered this serve and volley play by Djokovic in the tiebreak with a good BH pass to get the crucial mini-break. pic.twitter.com/9E5OHQ7otT

