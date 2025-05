ЂОКОВИЋ САВЛАДАО НОРИЈА И ПЛАСИРАО СЕ У ФИНАЛЕ ТУРНИРА У ЖЕНЕВИ: За 100. титулу играће сутра против Хуркача

Меч између Ђоковић и Норија трајао је два сата и 15 минута.



Српски тенисер ће се сутра у финалу од 15 часова против Пољака Хуберта Хуркача борити за 100. титулу у каријери. Њих двојица ће се састати по осми пут, а сваки досадашњи меч припао је српском асу. Хуркач је победио Аустријанца Себастијана Офнера резултатом 6:3, 6:4. Пољаку је у оба сета био довољан по један брејк да за само сат и два минута стигне до победе и меча за титулу.

Ђоковић је у петом гему првог сета имао две брејк лопте, али је Нори сачувао свој сервис. Српски тенисер је потом у седмом гему искористио брејк лопту, одузео сервис Норију и сачувао предност до краја сета. Нори је први дошао до брејка у другом сету када је водио 4:1, а имао је сет лопту у осмом гему. Ђоковић је затим у деветом гему одузео сервис противнику па је други сет одлучен у тај-брејку. Британски тенисер је у тај-брејку био бољи резултатом 8:6, иако је Ђоковић претходно имао меч лопту. Ђоковић је у трећем сету био убедљив, а Норију је препустио само један гем.

Title No. 100 in sight again 👀@DjokerNole defeats Norrie 6-4 6-7 6-1 to reach his 143rd(!) ATP Final and will face Hurkacz for the Geneva crown!#gonetgenevaopen pic.twitter.com/WXHyYS2xcp

