ЂОКОВИЋ ВЕЧЕРАС ИГРА ФИНАЛЕ МАЈАМИЈА: За 100. титулу у каријери против Меншика

Ђоковић је пети тенисер света, док се Меншик налази на 54. месту АТП листе.

Српски и чешки тенисер су одиграли само један међусобни дуел у каријери и то прошле године на Мастерсу у Шангају, а славио је Ђоковић 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

Ђоковић би тријумфом у Мајамију стигао до 100. титуле у каријери, а прве у овој години. Меншик игра у Мајамију за први трофеј у каријери.

Battle of the generations 🧬



19-year-old @mensik_jakub_ will come up against 37-year-old @DjokerNole for the #MiamiOpen title! 🏆 pic.twitter.com/AikGwuKjxu

— ATP Tour (@atptour) March 29, 2025