light rain
29°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У финалу тениског мастерса у Синсинатију играће Карлос Алкараз и Јаник Синер

17.08.2025. 16:22 16:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
siner
Фото: Youtube Printscreen/TennisLegends

Шпански тенисер Карлос Алкараз играће у финалу мастерса у Синсинатију против Јаника Синера пошто је у полуфиналу победио Немца Александера Зверева резултатом 2:0 (6:4, 6:3) за сат и 45 минута.

У првом сету Шпанцу је био довољан један брејк да поведе 1:0. 

Алкараз је у другом сету такође први стигао до брејка, али је Зверев експресно узвратио.

Шпанац затим прави нови брејк и тако решава питање победника. 

Италијан Синер је раније победио Француза Теренса Атмана, 136. играча планете,  резултатом 2:0 (7:6(7:4)), 6:2.

Финале је на програму вечерас од 21 час по српском времену.

Јаник Синер Карлос Алкараз тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИНЕР СПРЕЧИО НОВУ СЕНЗАЦИЈУ и ушао у финале Синсинатија
siner

СИНЕР СПРЕЧИО НОВУ СЕНЗАЦИЈУ и ушао у финале Синсинатија

16.08.2025. 22:51 22:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај