У финалу тениског мастерса у Синсинатију играће Карлос Алкараз и Јаник Синер
17.08.2025. 16:22 16:25
Шпански тенисер Карлос Алкараз играће у финалу мастерса у Синсинатију против Јаника Синера пошто је у полуфиналу победио Немца Александера Зверева резултатом 2:0 (6:4, 6:3) за сат и 45 минута.
У првом сету Шпанцу је био довољан један брејк да поведе 1:0.
Алкараз је у другом сету такође први стигао до брејка, али је Зверев експресно узвратио.
Шпанац затим прави нови брејк и тако решава питање победника.
Италијан Синер је раније победио Француза Теренса Атмана, 136. играча планете, резултатом 2:0 (7:6(7:4)), 6:2.
Финале је на програму вечерас од 21 час по српском времену.