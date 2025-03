ИСКУСТВО ИСПРЕД МЛАДОСТИ: Алкараза елиминисао ветеран Гофан, Белгијанац може до Ђоковића у полуфиналу Мајамија

Белгијанац је после великог преокрета победио резултатом 2:1 (5:7, 6:4, 6:3) после два сата и 20 минута.

Алкараз, трећи носилац у Мајамију, добио је први сет после велике борбе, али је искусни Белгијанац затим направио изненађујући преокрет и тако олакшао евентуални пут до финала Новаку Ђоковићу.

Slay, David 🔥



The moment @David__Goffin stunned former champ Carlos Alcaraz for his 8th career Top-3 win! #MiamiOpen pic.twitter.com/oG8EeXw2kz

— Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2025