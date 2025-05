МАСТЕРС У РИМУ: Музети и Зверев у осмини финала, Руне елиминисан, прошле Гоф и Радукану

Меч је трајао један сат и 24 минута. Музети је девети тенисер света, док се Накашима налази на 29. месту АТП листе. Ово је био трећи међусобни дуел италијанског и америчког тенисера, а други тријумф Музетија.

Италијански тенисер ће у осмини финала играти против Руса Данила Медведева, који је раније данас савладао Аустралијанца Алексеја Попирина 6:4, 6:1.

Пласман у осмину финала турнира у главном граду Италије изборили су и Немац Александар Зверев и Француз Корентан Муте.

Зверев је у трећем колу савладао Литванца Вилијуса Гаубаса 6:4, 6:0. Ривал немачком тенисеру у осмини финала биће Француз Артур Фис, који је савладао Грка Стефаноса Циципаса 2:6, 6:4, 6:2.

Муте је у трећем колу победио Данца Холгера Рунеа 7:5, 5:7, 7:6 (7:4). Француз ће у осмини финала играти са победником дуела између Британца Џекла Дрејпера и Чеха Вита Коприве.

BIGGEST win of his career 😲



Corentin Moutet outlasts Rune 7-5 5-7 7-5 in a 3 hr 43 thriller on Pietrangeli!#IBI25 pic.twitter.com/r6FDBmjfjk

— Tennis TV (@TennisTV) May 11, 2025