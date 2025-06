„НОВАЧЕ, ИЗГЛЕДАШ ЈАКО СЕКСИ“ Водитељка и Рус направили ШОУ после меча: Немој да се шалиш, изгледа невероватно (ВИДЕО)

Оба тенисера су после меча имала интервју на терену.

Драго ми је да се враћам на траву, на овој подлози сам имао много успеха, посебно на Вимблдону, ово је била добра припрема за мене, јер нисам имао турнир на трави пред Вимблдон, а све изгледа као да је званични турнир. Увек је задовољство делити терен са мојим "брате" Кареном, који је у доброј форми и увек изгледа добро, рекао је Новак,

Карен Хачанов је потом добацио.

"Да, рекао је да није имао турнир, али њему не треба турнир, он се на трави осећа као код куће. Удари лопту и она увек улази",

Водитељка је потом упитала Руса шта мисли о Новаковом изгледу и разговор је од тог момента отишао у неочекиваном правцу.

Он увек изгледа добро, веома секси, рекао је Хачанов, коме је саговорница "пребацила" због неозбиљности.

Немој да се шалиш, изгледа невероватно, рекла је она, али Рус није одустајао.

Да, рекао сам, изгледа веома секси, Хачанов је тада већ добро насмејао публику оценом Новакове фигуре.

Новак је тада морао да се убаци.

"Због тога и остајем да играм тенис, да останем у форми".

Entertaining Novak Djokovic interview in Hurlingham🍿



Full interview and funny banter with Karen Khachanov at the @Tennis_Classic ⬇️



Novak: “Karen is in good form…with his looks”



Karen: “Yeah but u asked if he needs the tournaments. He doesn’t need..he always looks very sexy” pic.twitter.com/pntuG0XaBl

— TennisONE App (@TennisONEApp) June 27, 2025