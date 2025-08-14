НОЛЕ ДОБИЈА ВРЕДАН БОНУС: АТП ће српском тенисеру исплатити додатних 18,3 милиона долара!
Асоцијација тениских професионалаца (АТП) исплатиће додатних 18,3 милиона долара играчима на основу њихових наступа на прошлогодишњих девет мастерс турнира, у оквиру плана поделе профита.
План поделе профита са девет Мастерс турнира уведен је од стране АТП-ја 2022. године.
"Укључивањем тог износа, укупна зарада АТП играча у 2024. години расте на рекордних 261 милион долара", наводи се у саопштењу АТП-а.
Прошле године је АТП тенисерима исплатио 6,6 милиона долара додатног новца.
Проширени Мастерс турнири, на којима заједно наступају тенисери и тенисерке, изазвали су критике због предугог трајања, пошто је већина проширена на скоро две недеље, а неки трају колико и гренд слемови.
Неки спортисти затражили су повећање зарада и већи утицај на дешавања у спорту, а Удружење професионалних тениских играча (ПТПА) које је основао српски тенисер Новак Ђоковић, поднело је у марту колективну антимонополску тужбу против АТП-а, ВТА (Женска тениска асоцијација), Међународне тениске федерације (ИТФ) и Међународне агенције за интегритет тениса (ИТИА), називајући их "картелом".
ALL-TIME HIGH 🎾📈 pic.twitter.com/CRpCpxOdoj
— ATP Tour (@atptour) August 14, 2025