14.08.2025.
Нови Сад
НОЛЕ ДОБИЈА ВРЕДАН БОНУС:  АТП ће српском тенисеру исплатити додатних 18,3 милиона долара!

14.08.2025. 20:40
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic
Фото: youtube prinstcrin/ Sport Klub

Асоцијација тениских професионалаца (АТП) исплатиће додатних 18,3 милиона долара играчима на основу њихових наступа на прошлогодишњих девет мастерс турнира, у оквиру плана поделе профита.

План поделе профита са девет Мастерс турнира уведен је од стране АТП-ја 2022. године.

"Укључивањем тог износа, укупна зарада АТП играча у 2024. години расте на рекордних 261 милион долара", наводи се у саопштењу АТП-а.

Прошле године је АТП тенисерима исплатио 6,6 милиона долара додатног новца.

Проширени Мастерс турнири, на којима заједно наступају тенисери и тенисерке, изазвали су критике због предугог трајања, пошто је већина проширена на скоро две недеље, а неки трају колико и гренд слемови.

Неки спортисти затражили су повећање зарада и већи утицај на дешавања у спорту, а Удружење професионалних тениских играча (ПТПА) које је основао српски тенисер Новак Ђоковић, поднело је у марту колективну антимонополску тужбу против АТП-а, ВТА (Женска тениска асоцијација), Међународне тениске федерације (ИТФ) и Међународне агенције за интегритет тениса (ИТИА), називајући их "картелом".

 

 

Спорт Тенис
