Паолини у полуфиналу турнира у Синсинатију
16.08.2025. 14:22 14:26
Италијанска тенисерка Јасмин Паолини пласирала се у полуфинале ВТА турнира у Синсинатију, пошто је јутрос у четвртфиналу победила Американку Коко Гоф 2:6, 6:4, 6:3.
Меч је трајао два сата и три минута. Гоф је друга тенисерка света, док се Паолини налази на деветом месту ВТА листе.
Паолини ће у полуфиналу играти са Рускињом Вероником Кудерметовом.
У првом полуфиналу ће се састати Пољакиња Ига Швјонтек и Елена Рибакина из Казахстана.
ВТА турнир у Синсинатију се игра за наградни фонд од 5.152.599 долара.