Паолини у полуфиналу турнира у Синсинатију

16.08.2025. 14:22 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
paolini
Фото: Youtube Printscreen/ WTA

Италијанска тенисерка Јасмин Паолини пласирала се у полуфинале ВТА турнира у Синсинатију, пошто је јутрос у четвртфиналу победила Американку Коко Гоф 2:6, 6:4, 6:3.

Меч је трајао два сата и три минута. Гоф је друга тенисерка света, док се Паолини налази на деветом месту ВТА листе.

Паолини ће у полуфиналу играти са Рускињом Вероником Кудерметовом.

У првом полуфиналу ће се састати Пољакиња Ига Швјонтек и Елена Рибакина из Казахстана.

ВТА турнир у Синсинатију се игра за наградни фонд од 5.152.599 долара.

тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
