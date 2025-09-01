ПОЗНАТО КАДА ИГРА ЂОКОВИЋ: За Србе најгори могући термин
Српски тенисер Новак Ђоковић сазнао је термин четвртфиналног меча УС опена против Тејлора Фрица.
Ђоковић ће против домаћег представника играти на стадиону "Артур Еш", у среду око три сата по нашем времену.
Њих двојица ће се састати последњи на централном терену, у оквиру вечерњег програма, који од 1.00 отварају Арина Сабаленка и Маркета Вондрушова.
Ђоковић је седми тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе. Српски и амерички тенисер одиграли су 10 међусобних дуела у каријери, а Ђоковић је победио на свих 10 мечева.