ПОЗНАТО КАДА ИГРА ЂОКОВИЋ: За Србе најгори могући термин

01.09.2025. 19:09 20:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Adam Hunger)

Српски тенисер Новак Ђоковић сазнао је термин четвртфиналног меча УС опена против Тејлора Фрица.

Ђоковић ће против домаћег представника играти на стадиону "Артур Еш", у среду око три сата по нашем времену. 

Њих двојица ће се састати последњи на централном терену, у оквиру вечерњег програма, који од 1.00 отварају Арина Сабаленка и Маркета Вондрушова.

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у среду од три сата после поноћи по средњоевропском времену у Њујорку против Американца Тејлора Фрица у четвртфиналу УС Опена, саопштили су организатори турнира.

Меч између Ђоковића и Фрица постављен је као последњи меч дана на централном терену "Артур Еш" у Њујорку, а као други у вечерњем програму.

Програм на стадиону "Артур ЕШ" у уторак од 17.30 часова по централноевропском времену отвара дуел четвртфинала у женској конкуренцији између Американке Џесике Пегуле и Чехиње Барборе Крејчикове. Потом ће на терен изаћи Шпанац Карлос Алкараз и Чех Јиржи Лехечка у четвртфиналу УС Опена у мушкој конкуренцији.

Вечерњи програм од један сат иза поноћи у среду по централноевропском времену отвара дуел четвртфинала у женској конкуренцији између Белорускиње Арине Сабаленке и Чехиње Маркете Вондрушове, а потом ће на терен изаћи Ђоковић и Фриц. Овај дуел требало би да почне око три сата после поноћи.

Ђоковић је седми тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе. Српски и амерички тенисер одиграли су 10 међусобних дуела у каријери, а Ђоковић је победио на свих 10 мечева.

 

