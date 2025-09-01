(ВИДЕО) ЂОКОВИЋ ЕКСПРЕСНО ДО ЧЕТВРТФИНАЛА УС ОПЕНА: Одиграо скоро без грешке и „почистио” Штруфа, следи Фриц
Српски тенисер Новак Ђоковић пласирао се у четвртфинале УС опена.
Ђоковић је врло лако савладао Немца Јан-Ленарда Штруфа са 6:3, 6:3, 6:2, за мање од два часа игре.
Србин ће 43. пут у каријери играти у четвртфинале неког гренд слем турнира, а против Штруфа је одиграо готово без грешке.
Од старта је био константан, сјајно сервирао, добро ритернирао и нападао, те рутински стигао до победе.
Можда и најлакше у Њујорку до сад, иако је током обе паузе између сетова тражио медицинску помоћ, прво због десног рамена, а после због десне подлактице.
Међутим, није то утицало на Ђоковићеву игру који је од првог до последњег поена одиграо на свом, високом нивоу не дозволивши ривали ни да помисли да има шансу.
Новак је осми пут у исто толико сусрета савладао Штруфа.
Србина у четвртфиналу чека сјајни Американац Тејлор Фриц, који је у изузетној форми.