Шокантне вести за Нолета! ЂОКОВИЋ РАНИЈЕ НА ТЕРЕНУ Ево кад почиње меч с Фрицом

03.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
тенис
Фото: Tanjug (AP Photo/Adam Hunger)

Новак Ђоковић је одрадио последњи тренинг пред наступ у четвртфиналу УС опена против Тејлора Фрица који ће почети раније.

Ту вест је Новак добио тик пред излазак на празни Артур Еш где су само високе званице могле да посматрају припрему.

Спаринг партнер му је био Рајан Харисон, а сви из тима су били покрај линија - Борис Бошњаковић, Далибор Широла и Клаудио Цимаља.

Почетак дуела се очекивао око три часа после поноћи, али због предаје Маркете Вондрушове у првом ноћном термину, меч ће почети сат раније, пише Телеграф.
 

Новак Ђоковић УС опен Српски тенисер
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
