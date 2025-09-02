clear sky
ЂОКОВИЋ ПОСЛЕДЊИ НА ТЕРЕНУ: За полуфинале УС опена игра у среду против Американца Фрица

02.09.2025. 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunge

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у среду од три сата после поноћи по средњоевропском времену у Њујорку против Американца Тејлора Фрица у четвртфиналу УС опена.

Mеч између Ђоковића и Фрица постављен је као последњи меч дана на централном терену "Артур Еш" у Њујорку, а као други у вечерњем програму.

Програм на стадиону "Артур Еш" у уторак од 17.30 часова по централноевропском времену отвара дуел четвртфинала у женској конкуренцији између Американке Џесике Пегуле и Чехиње Барборе Крејчикове. Потом ће на терен изаћи Шпанац Карлос Алкараз и Чех Јиржи Лехечка у четвртфиналу УС Опена у мушкој конкуренцији.

Вечерњи програм од један сат иза поноћи у среду по средњоевропском времену отвара дуел четвртфинала у женској конкуренцији између Белорускиње Арине Сабаленке и Чехиње Маркете Вондрушове, а потом ће на терен изаћи Ђоковић и Фриц. Овај дуел требало би да почне око три сата после поноћи.

Ђоковић је седми тенисер света, док се Фриц налази на четвртом месту АТП листе. Српски и амерички тенисер одиграли су 10 међусобних дуела у каријери, а Ђоковић је победио на свих 10 мечева.

Новак Ђоковић УС опен тенис гренд слем
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
