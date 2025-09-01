НОВАК ПОМЕРА ГРАНИЦЕ: Постао најстарији тенисер ком је ово пошло за руком
Српски тенисер Новак Ђоковић и даље је у врху светског белог спорта.
Наставља освајач 24 гренд слем титуле да помера границе, а то је још једном учинио на УС опену.
Победом над Јаном-Ленардом Штруфом пласирао се у четвртфинале турнира у Њујорку.
Са 38 година и 94 дана Ђоковић је постао најстарији играч у опен ери који је дошао до ове фазе на сваком од четири гренд слема у сезони.
4 - Novak Djokovic (38y 94d) has become the oldest player in the Open Era to reach all four Men’s Singles quarter-finals at Grand Slam events in a season. Boundless.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/8XpwsHq93w
— OptaAce (@OptaAce) September 1, 2025
На почетку године је на Аустралијан опену у Мелбурну стигао до полуфинала, када је меч због повреде предао Александру Звереву. Уследио је Ролан Гарос у Паризу, a у истој фази је Србин доживео пораз од Јаника Синера, док се тај сценарио са Италијаном поновио и на Вимблдону.
За пласман у полуфинале УС опена Новака сада чека Американац Тејлор Фриц, који игра одлично на домаћем терену.