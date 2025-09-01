clear sky
НОВАК ПОМЕРА ГРАНИЦЕ: Постао најстарији тенисер ком је ово пошло за руком

01.09.2025. 09:12 09:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Adam Hunger

Српски тенисер Новак Ђоковић и даље је у врху светског белог спорта.

Наставља освајач 24 гренд слем титуле да помера границе, а то је још једном учинио на УС опену. 

Победом над Јаном-Ленардом Штруфом пласирао се у четвртфинале турнира у Њујорку. 

Са 38 година и 94 дана Ђоковић је постао најстарији играч у опен ери који је дошао до ове фазе на сваком од четири гренд слема у сезони. 

На почетку године је на Аустралијан опену у Мелбурну стигао до полуфинала, када је меч због повреде предао Александру Звереву. Уследио је Ролан Гарос у Паризу, a у истој фази је Србин доживео пораз од Јаника Синера, док се тај сценарио са Италијаном поновио и на Вимблдону. 

За пласман у полуфинале УС опена Новака сада чека Американац Тејлор Фриц, који игра одлично на домаћем терену.  

Новак Ђоковић УС опен тенис
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
