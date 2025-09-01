ДА БАР ПОБЕДИМ ЗА ЊЕН РОЂЕНДАН – Новак ће против Фрица играти на посебан дан: Уживам више, имам много питања за Рафу и Роџера
Новак Ђоковић је без проблема прошао и осмину финала на последњем гренд слему у сезону УС опену.
За мање од два сата срушио је Немца Јана-Ленарда Штруфа, ком је препустио само осам гемова 3:0 (6:3, 6:3, 6:2).
– Да, уживам више сад јер не знам колико ћу их имати гренд слемова – рекао је Новак након победе.
Због година му сигурно прија када брзо заврши меч.
– Дефинитивно помаже ако сервирам добро. Видех статистику, боље сам сервирао сада од играча који је имао највише асева на турниру. Ако добро сервирам, не морам да непотребно пуно играм неке дуге поене. Већину каријере трчим, грајндујем и слично. Не мења се ту много, али ми је драго када могу да искористим сервисе и волеје у своју корист – истиче Ђоковић.
Ривал у четвртфиналу биће му Фриц, који га никад није победио па је новинаре занимало да ли очекује да Американац промени нешто у игри како би дошао до првог тријумфа над најбољим на свету.
– То је био случај са Норијем у трећем колу, играо је агресивније него икада против мене. То је нешто што очекујем, да играчи које ме никада нису победили да пробају нешто ново, да покушају да ме избаце из зоне комфора, да буду агресивнији. Не верујем да ће ишта много мењати Тејлор, јер би требало ипак да се држи тога како је дошао до четвртфинала и тога у чему је најбољи. Његова оружја су сервис и форхенд. Мислим да је он током година напредовао доста са бекхендом и кретњом", рекао је
А, четвртфинале игра истог дана када је његовој ћерци Тари рођендан.
– Тако је како је! Предвидели смо да то може да се деси. Она није била срећна због тога, што нећу бити ту за журку, немојте да ме подсећате на то, молим вас! Покушаћу барем да победим када сам већ овде и даћу јој тај поклон, а и послаћу јој нека изненађења и лепе поклоне за њу. Али надам се да ће и победа да је обрадује. Тата кад није ту и тата кад је ту је велика разлика. То знам, али тако је како је ове године –рекао је Ђоковић.
Новак је у Лондону причао о могућности да се нађе са Рафаелом Надалом и Роџером Федерером, своја два највећа ривала током каријере, на разговору некада.
– Много питања бих имао! Вероватно бих почео са тиме како су улазили у мечеве против мене. Шта су мислили да морају да ураде да би победили. Где сам им био незгодан, како су тренирали и ментално се припремали за мене. Волео бих баш да их питам о свему томе. Па, видећемо да ли ће се десити, ко зна... – додао је Новак.