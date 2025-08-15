Србију не брине само Ђоковић
До УС опена има тек нешто више од недељу дана, а српски тенис има све више и више проблема.
Љубитељи тениса у Србији већ брину због шанси да Новак Ђоковић освоји УС опен, с обзиром на то да од Вимблдона неће одиграти ни један меч у синглу, а да је кренуо да тренира тек око десет дана до почетка турнира.
Проблеми, што се тиче српског тениса, нису само ту.
Ласло Ђере има озбиљних проблема са неком повредом, па због тога отказује турнир за турниром. Најновија информација је да га неће бити у Винстон-Сејлему, а врло вероватно ни на УС опену.
Душан Лајовић је након освајања титуле на челенџеру у Кордењону, прве из те категорије још од 2022. године, предао меч првог кола Канкуна против Романа Бурућаге.
Утисак је више из предострожности пред квалификације за УС опен, али ништа није сигурно.
Што се осталих играча тиче, у главном жребу ћемо сигурно имати Олгу Даниловић, која (не рачунајући квалификације) од Ролан Гароса има пет пораза и де победе, као и Хамада Међедовића, који се недавно опоравио од повреде и забележио добре резултате у Синсинатију, и Миомира Кецмановића, пораженог у три од четири одиграна меча после претходног Гренд слема.
Када се све сабере и одузме – далеко од обећавајућег.