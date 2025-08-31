УС ОПЕН: Алкараз и Лехечка у четвртфиналу
Шпански тенисер Карлос Алкараз пласирао се у четвртфинале УС Опена, пошто је у осмини финала победио Француза Артура Риндеркнеша резултатом 7:6 (7:3), 6:3, 6:4.
Меч је трајао два сата и 12 минута. Алкараз је други тенисер света, док је Риндеркнеш 82. на АТП листи. Оба тенисера су задржала свој сервис у првом сету, а Алкараз је био бољи после тај-брејка резултатом 7:3. Шпански тенисер је у наредна два сета направио по један брејк и тако дошао до победе и пласмана међу осам најбољих на турниру.
Алкараз ће у четвртфиналу играти против Јиржија Лехечке, који је победио Адријана Манарина са 7:6 (7:4), 6:4, 2:6, 6:2. Меч је трајао три сата и 14 минута. Лехечка је 21. тенисер света, док је Манарино 77. на АТП листи. Чешки тенисер је тако дошао до најбољег пласмана на УС Опену, а изједначио је резултат са Аустралијан опена 2023. године када је такође ушао међу осам најбољих.