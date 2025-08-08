clear sky
ВИКТОРИЈА МБОКО ТРИЈУМФОВАЛА У МОНТРЕАЛУ: Прва ВТА титула за Канађанку која је у финалу савладала Јапанку Наоми Осаку

08.08.2025. 14:33 14:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
mboko
Фото: Tanjug (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP)

Канадска тенисерка Викторија Мбоко освојила је ВТА турнир у Монтреалу, пошто је у финалу победила Јапанку Наоми Осаку резултатом 2:6, 6:4, 6:1 за два сата и пет минута игре.

Осака је први сет освојила уз два направљена брејка. У другом сету је виђено седам брејкова, а Мбоко је четири пута одузела сервис противници и тако изједначила на 1:1 у сетовима.

Мбоко, која има 18 година, била је убедљива у трећем сету за тријумф у Монтреалу и прву ВТА титулу у каријери.

Канадска тенисерка је тријумфом у Монтреалу зарадила 752.275 долара и 1.000 бодова за ВТА листу, док је Осаки припало 391.600 долара и 650 бодова.

тениски турнир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
