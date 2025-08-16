scattered clouds
Зверев победио Шелтона и пласирао се у финале Мастерса у Синсинатију

16.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Немачки тенисер Александар Зверев пласирао се у полуфинале Мастерса у Синсинатију, пошто је у четвртфиналу победио Американца Бена Шелтона 6:2, 6:2. 

Меч је трајао 67 минута. Зверев је трећи тенисер света, док се Шелтон налази на шестом месту АТП листе. Ово је био четврти међусобни дуел између немачког и америчког тенисера, а четврти тријумф Зверева.

Немачки тенисер ће у полуфиналу играти против Шпанца Карлоса Алкараза, који је у петак надиграо Руса Андреја Рубљова 6:3, 4:6, 7:5.

У првом полуфиналу ће се састати Италијан Јаник Синер и Француз Теренс Алтман.

Мастерс у Синсинатију се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
