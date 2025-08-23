clear sky
ВЕЛИКИ ТРИЈУМФ „ДЕЛФИНА“: Потопили непоражену Мађарску за полуфинале Светског првенства

23.08.2025. 13:19
Пише:
Дневник
Извор:
Ватерполо савез Србије
спорт
Фото: Ватерполо савез Србије/ЕА

У својој најбољој утакмици на турниру млади српски ватерполисти победили су до сада непоражену Мађарску 14:13 и тако се пласирали у полуфинале Европског првенства за играче до 18 година.

Била је то права шаховска партија у којој су Срби показали своје најбоље лице. Мађари су имали неколико пута минималну предност, једном и два гола разлике 5:3 у првом полувремену, али су пулени Милоша Саковића налазили начин да буду све време у игри.

Када се очекивало да ће Мађари у трећем делу појачати ритам, догодило се нешто потпуно супротно. Срби су доминирали. Одлични Војиновић, Лазић и Нешковић су обезбеђивали минималну предност и пред последњих осам минута Србија је водила 10:9.

Расположени Цанепа је донео први пут плус два, потом је на 12:10 повисио Зелић. Ипак, захваљујући одличном Бенедеку Мађарска је изједначила 2:08 минута пре краја. Све је решено у претпоследњем минуту. Нешковић је из даљине погодио за 13:12 (1:49 до краја) а после грешке Пајана, Лазић је 72 скеунде до сирене постигао погодак за 14:12. Бенедек је брзо смањио, али је Србија сачувала у последњем минуту велику победу.

У суботу у 19.30 Србија игра против Грчке док ће у другом полуфиналу Црна Гора играти са победником сусрета Шпанија - Италија.

Мађарска - Србија 13:14 (3:3, 4:4, 2:3, 4:4)

Мађарска: Дамоши, Мохош, Дивјак, Чендеш, Чех 2, Јамбор, Пајан 2, Бенедек 7, Раб, Имре, Фидлер 1, Моностори 1, Хорват, Бела.

Србија: Косановић, Војиновић 4, Нешковић 2, Дробњаковић, Васић, Зелић 2, Цанепа 2, Папић, Јаковљевић - Југовић, Лазић 3, Чонкић, Мићановић 1, Гошић, Милашиновић.

