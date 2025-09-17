АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ Више од милион путника у августу
Аеродром „Никола Тесла“ у Београду имао је у августу ове године више од милион путника у једном месецу, прецизније, забележио је 1.004.000 путника, што у односу на исти месец претходне године представља повећање од 7,5 одсто, објавила је данас компанија.
Како је наглашено, у августу ове године на Аеродрому „Никола Тесла“ забележен је и највећи број путника у једном дану, односно 1. августа више од 37.000 путника користило је београдски аеродром.
„Први пут у својој историји Belgrade Airport, део мреже VINCI Airports, забележио је више од милион путника у једном месецу. Рекорду су највише допринеле авио-компаније Air Serbia, чији је број трансферних путника значајно порастао, Wizz Air захваљујући унапређењу флоте, као и раст броја путника авио-компанија Ajet, Air Montenegro, Lufthansa и Turkish Airlines“, наводи се у саопштењу.
Подсећају и да је, захваљујући сарадњи са авио-компанијама, Београд током ове летње сезоне повезан са 116 дестинација у свету, од којих је пет интерконтиненталних, што представља најбогатији сезонски избор дестинација који је доступан путницима.
Компанија Belgrade Airport, која управља Аеродромом „Никола Тесла“, истиче и да ће наставити, у сарадњи са партнерима, да унапређује понуду дестинација и комерцијалну понуду, како би се употпунило искуство путника у терминалу.