АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРЕ Млади са инвалидитетом стичу знања за будућност
У предивном амбијенту Фрушких терми, 25. августа 2025. године, почела је Летња школа за младе лидере са инвалидитетом, под називом „Инвалидност из угла људских права“, која ће трајати до 29. августа.
Ова едукативна радионица део је ширег четворогодишњег програма Академије за младе лидере са инвалидитетом, коју реализује Национална организација особа са инвалидитетом Србије (НООИС) уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Овогодишњој школи присуствује нова, друга генерација полазника Академије, а међу панелистима и говорницима биле су и Тања Стојшић Петковић, директорка НООИС-а, и Иванка Јовановић, извршна директорка НООИС-а, као и Марија Ристић Марков, при министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које су са учесницима поделиле своја знања и искуства о важности људских права, заступању и активизму у заједници.
Академија за младе лидере са инвалидитетом покренута је 2020. године као одговор на потребу за дугорочним и одрживим укључивањем младих са инвалидитетом у рад организација цивилног друштва. Програм је инспирисан моделом Омладинског комитета Европског инвалидског форума (ЕДФ) и представља јединствену иницијативу у Србији која комбинује теоријско знање са практичним ангажовањем кроз едукације, менторске сусрете, школе и онлајн радионице.
Прва генерација полазника успешно је завршила програм почетком 2024. године, када су им поводом Међународног дана корисника инвалидских колица (1. марта) уручени сертификати. Друга генерација, која сада похађа Летњу школу у Врднику, броји 21 полазника, пажљиво одабраног путем конкурса одржаног почетком године.
Програм Летње школе има за циљ јачање знања и вештина учесника у областима: управљања организацијама, људских права, антидискриминације, јавног заступања, комуникације и односа са јавношћу. Кључни сегменти учења реализују се путем предавања, радионица и тимског рада, а полазници имају и континуирану менторску подршку.
За реализацију овогодишње Летње школе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања определило је средства у износу од 2.868.980,00 динара.
Један од најважнијих резултата Академије јесте и оснивање Омладинског клуба НООИС-а, кроз који се млади лидери укључују у рад организације, чиме се директно доприноси одрживости омладинског покрета особа са инвалидитетом у Србији.