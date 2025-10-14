overcast clouds
16°C
14.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1554
usd
100.7962
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САРКОЗИ ЋЕ РОБИЈАТИ У ЛУКСУЗНОМ ЗАТВОРУ Бившег француског председника иза решетака чека „ВИП крило“

14.10.2025. 15:51 15:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: youtube prinstcrin/ Léman Bleu

ПАРИЗ: Бивши француски председник Никола Саркози ће 21. октобра почети издржавање петогодишње затворске казне највероватније у "ВИП крилу" затворског комплекса Ла Санте у Паризу, које је резервисано за затворенике за које се сматра да им може бити угрожена безбедност, преноси данас телевизија БФМ.

Саркози је у септембру осуђен за криминалну заверу поводом финансирања његове председничке кампање 2007. године средствима  из Либије, у замену за дипломатске услуге тадашњем лидеру те земље Моамеру Гадафију. 

Ако Саркози буде смештен у ВИП крило, биће му додељена једна од 18 идентичних ћелија од девет квадрата од којих свака има плочу за кување, фрижидер, телевизор, туш и тоалет, као и фиксну телефонску линију која затвореницима омогућава да позивају одређене овлашћене бројеве. 

Затвор Ла Санте смештен је насупрот дома за старе у стамбеном делу париског 14. арондисмана, а током протеклих 150 година у њему су затворске казне издржавале многе познате личности међу којима је и један од најтраженијих терориста на свету 1970-их и 1980-их година прошлог века, Иљич Рамирез Санчез, звани "Карлос Шакал". 

У њему је на крају 19. века био затворен и официр француске војске јеврејског порекла Алфред Драјфус, који је због антисемитизма био погрешно осуђен за издају, и недавно и Александар Бенала, помоћник и бивши телохранитељ француског председника Емануела Макрона, који је осуђен на затворску казну након што је снимљен како туче демонстранте. 

Саркози неће бити ни први светски лидер у затвору Ла Санте, где је пре њега био затворен бивши диктатор Панаме Мануел Норијега, након што је изручен из Сједињених Америчких Држава после америчке инвазије на ту земљу, у којој је свргнут. 

Саркози је након изрицања затворске казне тврдио да је невин и да је затворска пресуда "неправда и скандал". 

Затвор Ла Санте је изграђен 1867. године, са препознатљивим радијалним распоредом осмишљеним да затвореницима пружи осећај сталног надзора, а недавно је реновиран и модернизован.

никола саркози затвор моамер ел гадафи
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај