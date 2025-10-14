САРКОЗИ ЋЕ РОБИЈАТИ У ЛУКСУЗНОМ ЗАТВОРУ Бившег француског председника иза решетака чека „ВИП крило“
ПАРИЗ: Бивши француски председник Никола Саркози ће 21. октобра почети издржавање петогодишње затворске казне највероватније у "ВИП крилу" затворског комплекса Ла Санте у Паризу, које је резервисано за затворенике за које се сматра да им може бити угрожена безбедност, преноси данас телевизија БФМ.
Саркози је у септембру осуђен за криминалну заверу поводом финансирања његове председничке кампање 2007. године средствима из Либије, у замену за дипломатске услуге тадашњем лидеру те земље Моамеру Гадафију.
Ако Саркози буде смештен у ВИП крило, биће му додељена једна од 18 идентичних ћелија од девет квадрата од којих свака има плочу за кување, фрижидер, телевизор, туш и тоалет, као и фиксну телефонску линију која затвореницима омогућава да позивају одређене овлашћене бројеве.
Затвор Ла Санте смештен је насупрот дома за старе у стамбеном делу париског 14. арондисмана, а током протеклих 150 година у њему су затворске казне издржавале многе познате личности међу којима је и један од најтраженијих терориста на свету 1970-их и 1980-их година прошлог века, Иљич Рамирез Санчез, звани "Карлос Шакал".
У њему је на крају 19. века био затворен и официр француске војске јеврејског порекла Алфред Драјфус, који је због антисемитизма био погрешно осуђен за издају, и недавно и Александар Бенала, помоћник и бивши телохранитељ француског председника Емануела Макрона, који је осуђен на затворску казну након што је снимљен како туче демонстранте.
Саркози неће бити ни први светски лидер у затвору Ла Санте, где је пре њега био затворен бивши диктатор Панаме Мануел Норијега, након што је изручен из Сједињених Америчких Држава после америчке инвазије на ту земљу, у којој је свргнут.
Саркози је након изрицања затворске казне тврдио да је невин и да је затворска пресуда "неправда и скандал".
Затвор Ла Санте је изграђен 1867. године, са препознатљивим радијалним распоредом осмишљеним да затвореницима пружи осећај сталног надзора, а недавно је реновиран и модернизован.