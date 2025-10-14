overcast clouds
(ФОТО) НАХВАТАЛА ГА ПОЛИЦИЈА НАДУВАНОГ НА МОПЕДУ, А ОНДА СЕ ДОШЛО ДО ВЕЋЕГ ОТКРИЋА Недалеко од Гајдобре откривен засад марихуане

14.10.2025. 15:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
БАЧКА ПАЛАНКА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци ухапсили су Н. М. (1990), са подручја ове општине, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Полиција је, у атару између Товаришева и Гајдобре, пронашла више садница марихуане, бруто тежине 6,185 килограма, за које се сумња да их је узгајао Н. М.

Претходно га је полиција затекла како управља мопедом под дејством марихуане и амфетамина, па је задржан до 12 часова, у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Против њега ће бити поднета кривична пријава за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога и прекршајна пријава због управљања возилом под дејством психоактивних супстанци.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
