АЛАРМАНТНО САЗНАЊЕ Чак 4,5% адолесцената у Србији ПОКУШАЛО САМОУБИСТВО, нарушени породични односи ЗНАТНО УВЕЋАВАЈУ РИЗИК
У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид током свог живота, показује истраживање које је представљено вечерас поводом обележавања Светског дана превенције самоубиства, у Центру за младе ЦЕЗАМ у Београду.
Склоност је већа код девојчица, посебно просечног узраста 15 година и у ситуацијама када су нарушени породични односи, рекла је на панел дискусији др Марија Леро, специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије и коауторка истраживања о заступљености психијатријских поремећаја међу децом и адолесцентима у Србији.
Ризик је, упозорава, већи ако деца не живе са оба родитеља, посебно ако не постоји адекватна динамика и комуникација у породици.
Према подацима Републичког завода за статистику, током 2024. године у Србији живот је себи одузело 703 људи, од којих је било 535 мушкараца и 168 жена, односно у просеку две особе дневно, а 27 је било млађих од 24 године.
Како наводи Леро, још један фактор ризика представља прекомерно провођење времена на интернету и забележено је да у просеку 1,5 час дневно више на интернету од својих вршњака проводе деца која се самоповређују.
Психолог Ана Радановић објаснила је да је суицидално понашање код младих део ширег феномена самоповређивања које не мора увек имати смртоносну намеру и такође скренула пажњу на факторе ризика из дигиталне сфере.
Како наводи Радановићева, важно је едуковати младе у погледу ризика употребе вештачке интелигенције по ментално здравље и објаснити им начине на које она функционише.
"У априлу смо имали пример адолесцента из Америка који је починио самоубиство након што га је ChatGPT на то охрабрио", додала је она.
Такође, према истраживањима, свака четврта млада особа види на интернету слику самоповређивања и то смањује осетљивост и повећава пријемчивост оваквог понашања, упозорила је Радановићева.
"Држава нема националну стратегију за реаговање на самоповређивање, тако да смо покушали да направимо протокол за реаговање на самоповређивање у школама у Србији на основу протокола објављених у другим земљама од водећих аутора у овој области. Рад ће бити објављен у наредним месецима и овај протокол ће бити дистрибуиран школама, најпре онима које су учествовале у истраживању", најавила је Радановићева.
Истраживање које је представила др Леро открива да свако пето дете или адолесцент испуњава бар један дијагностићки критеријум за склоност ка суициду или самоповређивању.