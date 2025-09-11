АМБРОЗИЈА ОБАРА РЕКОРДЕ Сезона цветања на врхунцу ОСОБЕ АЛЕРГИЧНЕ НА ПОЛЕН пролазе кроз ПАКАО Ево шта показују МЕРЕЊА и да ли је уопште могуће СЕБИ ОЛАКШАТИ МУКУ
Према последњим подацима Агенције за заштиту животне средине, концентрација амброзије у ваздуху била је изнад граничних вредности и то на свом максимуму од чак 992 поленова зрна по метру кубном ваздуха.
Поређења ради, концентрација која може да изазове алергијске реакције је само 30 поленових зрна у ваздуху.
Тако високе вредности нису забележене откад постоје мерења, дакле, у последње 23 године.
Алерголошкиња Александра Вуков за Јуроњуз Србија објашњава да су се због тога јављали чак и пацијенти који иначе немају алергију на амброзију.
Постоје особе које имају просто осетљиву слузокожу и горње дисајне путеве, па нелагоду могу осетити и ако нису алергични.
Концентрација од 30 поленових зрна у метру кубном већ може правити тегобе, тако да није чудно што су се ових дана јављали и људи који немају алергију на амброзију, истакла је Вуков.
Она је подсетила да амброзија буја на напуштеним њивама и ливадама, а лако се преноси и врло је отпорна, због чега из године у годину многи људи с краја августа и током септембра осећају бројне тегобе.
Главни симптоми су цурење носа, кијање, запушеност дисајних путева, али и гребање у грлу, сузење и свраб очију.
Пошто је током живота могуће развити алергију на амброзију, чак и ако особа никада раније није имала тегобе, неко би симптоме могао да помеша са неком прехладом.
Међутим, симтпоми прехладе трају пет, седам, максимално десетак дана, док алергија на полен амброзије траје дуже - три, четири недеље, па и до два месеца, објашњава наша саговорница.
"Ако немате температуру, не осећате малаксалост, а имате стално цурење носа или устанете ујутру па кијате, то је нешто што треба да вам буде сигнал да се јавите на преглед, зато што није необично да људи са 30 година или 40 година први пут искусе алергију, додаје она.
Данас је добар дан за особе са алергијом, пошто је падала киша и дувао ветар, а очекује се да крајем септембра почне да опада концентрација полена амброзије. Све до тада, особе са алергијом би требало да редовно узимају прописану терапију, али и да се побрину да се заштите колико је то могуће.
"Треба да носе заштитне наочаре и шешире, а постоје и препарати који се стављају у слузокожу носа и који праве заштитни филм да не би дошло до контакта с алергеном. Важно је редовно прати косу и умивати се и обавезно скидати гардеробу након боравка напољу. Просто, треба да пробају на сваки начин да избегавају контакт с алергеном, подсећа алерголог.