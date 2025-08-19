АМБРОЗИЈА ОПАСНО ПРЕКОРAЧИЛА ГРАНИЦЕ Грађани на удару најјачег алергена
БЕОГРАД: Последњи подаци Мониторинга за алергени полен Агенције за заштиту животне средине показују да је концентрација једног од најјачег алергеног полена амброзије знатно изнад граничних вредности.
“Најновији подаци мерења алергеног полена Агенције за заштиту животне средине показују да су интезивно кренуле да цветају коровске врсте, а са њима и амброзија”, рекла је за Танјуг Мирјана Митровић, руководилац групе за мониторинг алергеног полена - Агенција за заштиту животне средине.
Присутни су полени пелина, конопљи, стирева, боквице, трава и коприве, као и амброзије. Коприве су у прекограничним вредностима, али њихова зрна немају јако алергено својство за разлику од полена амброзије, рекла је она.
“Читаву недељу полен амброзије је био у прекограничним вредностима са највећи концентрацијом у недељу од 222 полеових зрна по метру кубном. Ако је гранична вредност 30 поленових зрна јасно је колико је прекорачење - колико су алергичне особе имале бурне симптоме”, рекла је Митровић.
Прошле године истог дана 17. августа 2024. било је 133 поленових зрна по метру кубном ваздуха, подсетила је она.
Према њеним речима, процена је да се крајем септембра очекује постенено опадање јер амброзија улази у завршну фенофазу цветања.