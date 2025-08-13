light rain
АМСС - Нема већих задржавања возила на границама, на Градини се чека 20 минута

13.08.2025. 08:03 08:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, на путничким терминалима наших граничних прелаза возила се на улазу на Градини задржавају 20 минута, док на теретним терминалима возила чекају 120 минута за излаз на Сремској Рачи, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Из АМСС-а наводе да умерен интензитет саобраћаја ван градова олакшава вожњу и утиче на бржи проток возила где је због радова вожња успорена, али упозоравају да постоје и деонице где је саобраћај привремено обустављен, због чега треба користити обилазне путеве, што додатно продужава време
путовања.

Зато је добро, како указују, увек пре кретања на пут упознати се са могућим застојима и актуелним изменама због радова како би време и путовање прилагодили тим изменама.
 

АМСС гранични прелаз саобраћај
Вести Друштво
