АМСС УПОЗОРАВА Саобраћај ван градова успорен због јутарње и вечерње магле КАМИОНИ ЧЕКАЈУ САТИМА НА ИЗЛАЗУ ИЗ СРБИЈЕ
БЕОГРАД: Ван градова возаче очекује уобичајени број возила карактеристичан за средину радне седмице, уз добру проходност путева, с тим што током јутра и вечери видљивост може бити слабија због магле које последњих дана често има поред река, канала и у котлинама, а која и данас може отежавати вожњу, упозорава возаче AMSS.
"Пешаке теже примећујемо по магли или кад је коловоз мокар. Када нема кише увек је више двоточкаша и пешака у саобраћају зато обратите пажњу на њих, уз додатно смањену брзину око школа са већом пажњом на најмлађе учеснике у саобраћају", савет је AMSS.
На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије на путничким терминалима (ПМВ) наших граничних прелаза нема задржавања возила.
На (ТМВ) терминалима на граничним прелазима на излазу из Србије теретна возила чекају на Келебији 180 минута, Батровцима 240 минута, Шиду 300 минута, Сремској Рачи 60 минута и на граничном прелазу Бездан 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.