ЧЕКА НАС ДАН ПУН ВРЕМЕНСКИХ ОБРТА Смењиваће се ОБЛАЦИ, ГРМЉАВИНА И СУНЦЕ
У Србији ће данас да буде промељниво облачно, на северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.
Према прогнози Републичког хидро-метеоролошког завода, после подне и увече очекује се престанак падавина и постепено смањење облачности.
Ветар слаб и умерен, у Банату и на истоку Србије повремено и јак северни и северозападни. Најнижа температура од 14 степени до 21 степен, највиша дневна од 24 степена до 29 степени.
У Београду ујутро и пре подне претежно облачно са кишом или краткотрајним пљуском са грмљавином. После подне суво уз постепено смањење облачности.
Ветар слаб и умерен, северозападни. Најнижа температура око 18, највиша око 27 степени.
Време у наредних седам дана
Према изгледима за седам дана, у уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност, тек понегде са краткотрајном кишом.
Од четвртка поново променљиво и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.