clear sky
19°C
18.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЧЕКА НАС ДАН ПУН ВРЕМЕНСКИХ ОБРТА Смењиваће се ОБЛАЦИ, ГРМЉАВИНА И СУНЦЕ

18.08.2025. 07:41 07:47
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Србији ће данас да буде промељниво облачно, на северу суво са сунчаним интервалима, у осталим крајевима местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

Према прогнози Републичког хидро-метеоролошког завода, после подне и увече очекује се престанак падавина и постепено смањење облачности. 

Ветар слаб и умерен, у Банату и на истоку Србије повремено и јак северни и северозападни. Најнижа температура од 14 степени до 21 степен, највиша дневна од 24 степена до 29 степени. 

У Београду ујутро и пре подне претежно облачно са кишом или краткотрајним пљуском са грмљавином. После подне суво уз постепено смањење облачности.

Ветар слаб и умерен, северозападни. Најнижа температура око 18, највиша око 27 степени. 

Време у наредних седам дана

Према изгледима за седам дана, у уторак и среду претежно сунчано, а само у уторак ујутро на истоку и југоистоку уз променљиву облачност, тек понегде са краткотрајном кишом. 

Од четвртка поново променљиво и нестабилно, местимично са кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај