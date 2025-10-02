ПУТИН СЕ СЛОЖИО С ВУЧИЋЕМ: Западне земље покушавају да изведу обојену револуцију у Србији
СОЧИ: Председник Русије Владимир Путин изјавио је данас да су руске обавештајне службе потврдиле извештаје да западне земље покушавају да изведу обојену револуцију у Србији, упозоравајући да они који гурају омладину на улице желе да српски народ први настрада.
Слажем се са председником Србије Александром Вучићем, а обавештајне службе то потврђују: неки западни центри покушавају да организују такву обојену револуцију. У овом случају, у Србији, рекао је Владимир Путин на састанку Дискусионог клуба Валдај, преноси Раша тудеј.
Према његовим речима, увек постоје људи, а посебно млади људи, који се не оријентишу у потпуности у реалним проблемима," у предисторији тих проблема и свим могућим последицама до којих могу да доведу нелегитимне форме смене власти".
До чега је довела обојена револуција у Украјини сви добро знају. Обојена револуција је, говорећи директно, незаконито, неуставно преузимање власти. Правило је да не доводи ни до чега доброг. Увек је боље остати у оквирима основних закона, у оквирима Устава, поручио је руски председник одговарајући на питање историчара Александра Раковића.
Како је навео, увек је најлакше утицати на младе људе.
Млади људи у Србији, чак и они који излазе на улице, су у суштини патриоте, треба водити дијалог с њима. Чини ми се да председник Вучић покушава то да уради, али они не треба да забораве да су пре свега патриоте, навео је Путин.
Такође је поручио да никада не треба да забораве кроз каква страдања је прошао српски народ, пре, током и након Првог и Другог светског рата.
Они који гурају младе на улице, желе да српски народ и даље страда, иако јавно о томе не говоре, упозорио је руски лидер.
Он се осврнуо и на поруке у којима наводе да "када неког свргнете све ће бити добро".
Нико никада не говори како ће да буде добро и на рачун чега. То они који провоцирају сличне ствари никада не говоре. Обично, све доводи до супротног резултата, обрнутог од оног што очекују они који то организују, подвукао је Путин.
Поручио је да сматра да, ако се води дијалог с младим људима, "ипак се може с њима договорити".
Они су пре свега патриоте и треба да разумеју шта је боље за њихову земљу - револуционарне трансформације или еволуцијске промене у којима ће и сами да учествују, истакао је Путин.
Али то је, како је закључио, "унутрашња ствар Србије, а не Русије".
Путин је навео да са председником Вучићем има "сасвим добар однос".