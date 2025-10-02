Има да пљушти! НОВО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ: Још један талас захлађења, пашће и до 120 мм кише
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) најављује обилне падавине и нови талас захлађења у Србији.
Од суботе 4. октобра, полако почиње отопљавање, а падавине скроз престају у недељу, 5. октобра.
До краја дана и сутра облачно и хладно, у већем делу земље са кишом, у брдско-планинским пределима са суснежицом и снегом уз формирање снежног покривача, а само ће се на северозападу Војводине задржати суво време.
Обилније падавине очекују се у југозападним, јужним, централним и источним пределима Србије, и то посебно током ноћи ка петку и у петак пре подне, најављује РХМЗ.
У наредна два дана, очекују се обилне падавине. Према најави РХМЗ-а, пашће локално и до 120 мм кише.
Током периода од 48 часова, другог и трећег октобра, у већини места очекује се између 60 и 100 мм, локално и до 120 мм кише. У брдским и нижим планинским пределима између 10 и 20 цм, локално преко 30 цм, а у вишим и преко 50 цм снега, прогнозира РХМЗ.