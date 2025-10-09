ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН ВИДА Обележава се под слоганом "ВОЛИТЕ СВОЈЕ ОЧИ"
09.10.2025. 11:33 11:51
Светски дан вида се сваке године обележава другог четвртка у октобру, са циљем да се подигне свест грађана о глобалном проблему слепила и слабовидости, као и о рехабилитацији слепих особа.
Овогодишња тема обележавања овог датума носи назив „Волите своје очи“.
Редовни прегледи очију су кључни за спречавање оштећења изазваних недијагностикованим болестима. Преглед вида препоручује се барем једном у две године, док особе са дијабетесом, глаукомом или повишеним притиском треба да се контролишу и чешће.
Обележавање Светског дана вида представља и апел свима да провере свој вид — посебно у време када је свакодневни живот све више везан за екране, било да је реч о послу, разоноди или нечем трећем.