09.10.2025.
Нови Сад
ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН ВИДА Обележава се под слоганом "ВОЛИТЕ СВОЈЕ ОЧИ"

09.10.2025. 11:33
Пише:
Дневник
Извор:
glaspodrinja.rs
a
Фото: Pixabay.com

Светски дан вида се сваке године обележава другог четвртка у октобру, са циљем да се подигне свест грађана о глобалном проблему слепила и слабовидости, као и о рехабилитацији слепих особа.

Овогодишња тема обележавања овог датума носи назив „Волите своје очи“.

Редовни прегледи очију су кључни за спречавање оштећења изазваних недијагностикованим болестима. Преглед вида препоручује се барем једном у две године, док особе са дијабетесом, глаукомом или повишеним притиском треба да се контролишу и чешће.

Обележавање Светског дана вида представља и апел свима да провере свој вид — посебно у време када је свакодневни живот све више везан за екране, било да је реч о послу, разоноди или нечем трећем.

(glaspodrinja.rs)

