ДАНАС СЕ СЛАВИ СВЕТИ АПОСТОЛ ТАДЕЈ Чиста и искрена молитва штити дом од болести и невоља
На данашњи дан, 3. септембра, православни верници обележавају спомен Светог апостола Тадеја, једног од Седамдесеторице које је сам Господ одабрао да шире Јеванђеље по свету.
Иако није уписан црвеним словом у црквени календар, овај празник заузима посебно место у народном предању. Верује се да ћеискрена молитва Светом Тадеју заштитити дом од болести, несрећа и сваке невоље.
Живот и мисија Светог апостола Тадеја
Свети Тадеј рођен је у Едеси и потицао је из јеврејског народа. Још као млад, упознао је Свето Писмо и био спреман да слуша Божију реч. Најпре је примио крштење од Светог Јована Крститеља, а затим је, видевши Христа и Његова чуда, кренуо за Њим.
Сам Господ га је уврстио међу Седамдесеторицу апостола и послао да шири реч Јеванђеља. Његова мисија била је испуњена чудесима: болесни су оздрављали додиром и молитвом, а многи су поверовали у Бога гледајући га како делује снагом Христовом.
Чудо у Едеси – исцељење кнеза Авгара
Предање каже да је Тадеј дошао у Едесу након Христовог Васкрсења. Град је тада боловао – не само кнез Авгар, него и народ. Тадеј је у кући једног Јеврејина почео да исцељује болесне и вести о њему брзо су се прошириле. Када је ушао у кнежеву палату, његово лице обасјало је светло, а Авгар, погођен милошћу, поклонио му се и примио веру у Христа.
Управо тада догодило се чудо: кнез је у светом крштењу био потпуно исцељен, заједно са целим својим домом. Тиме је започела снажна традиција Тадејевог деловања, које се ширило из Едесе у Месопотамију, Сирију и све до Бејрута, где је и завршио своју мисију.
Народни обичаји и молитва
У нашем народу постоји веровање да је данашњи дан прилика да се породица окупи на молитви и да се затражи мир у дому. Обичај је да се запали свећа у цркви, а они који не могу да оду – помоле се у тишини свог дома, речима које долазе из срца.
Молитва Светом апостолу Тадеју изговара се са посебном вером:
"Свети апостоле Тадеју, ученик Господа нашег Исуса Христа, моли се за нас да сачува породицу нашу од болести, туге и несрећа. Нека благодат Божија буде у нашем дому, да живимо у миру и љубави, сада и у векове векова. Амин."
Зашто је важно обележити овај дан
Иако 3. септембар није црвено слово, верници га обележавају јер подсећа да чиста и искрена молитва има снагу да промени живот. Као што је кнез Авгар оздравио, тако и данашњи хришћани верују да Свети Тадеј може посредовати пред Господом да донесе здравље, заштиту и мир сваком домаћинству.
