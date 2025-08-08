СЛАВИМО СВЕТУ ПЕТКУ ТРНОВУ Празник посвећен женама које би посебно требале да испоштују ова правила
Света Петка празнује се 27. октобра, а пренос њених моштију из Бугарске у Србију обележава се данас 8. августа.
Данас 8. августа православна црква прославља св. преподобномученицу Параскеву под именом Трнова Петка. Она је била родом из Рима, потицала је из хришћанске породице и живела је у 2. веку после Христа.
Након смрти родитеља, имање је разделила сиромашнима и замонашила се. Замонашивши се, проповедала је забрањену Христову веру и зато је била оптужена цару Антонину Пију.
Исцеливши и самог цара, који се крстио, наставила да мисионари у другим крајевима. Због проповедања хришћанске вере и која је чинила затварана је, силно је мучена и на крају је посечена мачем, по наређењу кнеза Тарасија око 140. године.
Њене мошти, према сведочењу житија, касније су пренете у Цариград.
Веровања и обичаји
Празник Трнове Петке спада у непокретне, сваке године слави се 8. августа по грегоријанском или 26. јула по јулијанском календару.
Тај дан се веома поштује у српском народу, и ако није заповедни празник (црвено слово). Понегде се прослављају и заветине и манастирске славе.
На Трнову Петку, која је женски празник, жене не би требало да месе, кувају, перу веш, износе пепео или раде било који посао у кући како не би навукле гнев светитељке. Према народном веровању на празник Трнове Петке не ради се, да током године не би трнуле руке. Девојке, верује се, треба да беру цвеће и њиме ките куће како би у домовима владала слога и мир. Девојчицама се облаче нове хаљинице како би их у наредној години пратила срећа.
Молитва Светој Петки Трновој
Света Петко, Божја светитељко, моли Бога за нас. Удостојила си се гледања лица Божја као чедо нашег народа, славна Петко светитељко, па имамо слободу теби говорити, сродници нашој, и тебе молити за спасење душа наших.