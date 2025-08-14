ДОК СРБИЈА ГОРИ НА 38 СТЕПЕНИ, ОВДЕ ЈЕ ЈЕДВА 22! Дан сунчан, ноћ ледена – и да, ГРЕЈАЊЕ РАДИ усред августа, а јакне су обавезне!
Док Србија ових дана гори, на једном месту је више него пријатно. Оно овог лета једино има температуру испод 30 степени.
У овом часу температура у Ћуприји достигла је чак 36 степени, а нећете веровати – на Копаонику само 22 степена.
Време је ведро и врло ветровито, уз јак југоисточни ветар који на Панчићевом врху достиже олујне ударе, па је субјективни осећај да је само 15 степени.
Иако многи ових дана уживају у правом лету на Копаонику, топла гардероба обавезна је у јутарњим и вечерњим часовима, чак и јакне, док током дана можете проћи у шортсу и мајици. У неким смештајима увече чак пале и грејање.
У недељу стижу пљускови
Већ од недеље следи захлађење. Прво на западу и југозападу, а после подне и увече и у осталим пределима биће услова за пљускове са грмљавином.
Како је најавио РХМЗ, и у петак и у суботу задржаће се веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени, а мањи пад температуре очекује се у неделју и почетком следеће седмице када ће највиша дневна температура у већини места бити у интервалу од 30 до 32 степени.
РХМЗ: У 16х у Нишу, Лесковцу, Ћуприји и Кикинди 36 степени, у Београду 35 степени
БЕОГРАД: Данас у 16 часова најтоплије је било у Кикинди, Ћуприји, Нишу и Лесковцу, где је измерена температура од 36 степени Целзијуса, а најсвежије на Копаонику, где је забележен 21 степен на температурној скали, објавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Тренутна температура у Београду је 35 степени, као и на Палићу, у Сомбору, Зрењанину, Новом Саду, Великом Градишту и Крушевцу.
У Србији се данас, према прогнози РХМЗ-а, очекује сунчано и веома топло време, са највишом температуром од 34 до 38 степени.
РХМЗ је упозорио на високе температуре од 11. до 17. августа, наводећи да ће максималне температуре у већини места бити од 34 до 38 степени, локално и око 40.
Црвени метео аларм, који означава опасно време, данас је на снази у Поморављу, југоисточној Србији и на Косову и Метохији, а у остатку земље је наранџасти метео аларм.
Ипак, с обзиром на то да температура и даље неће пасти испод 30 степени, Србију ће тако заобићи "хладни талас" који многе европске земље жељно ишчекују.
У неделју променлјиво, пре подне на југозападу, у другом делу дана и у осталим пределима местимично са плјусковима и грмлјавином који се у понеделјак очекују само у источним, централним и јужним пределима.
Од уторка поново претежно сунчано, у другој половини седмице и постепено топлије.