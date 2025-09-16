ДРАСТИЧНО РАСТЕ БРОЈ ОБОЛЕЛИХ! Респираторни вируси харају Србијом, један се задржава на дечјим играчкама до 7 сати ОВО СУ СВИ ИСМПТОМИ
Регистровано је 7.870 случајева акутних респираторних инфекција и 246 случајева обољења сличних грипу.
Сезона респираторних инфекција у Београду бележи значајан пораст, према подацима Градског завода за јавно здравље. У другој недељи септембра 2025. године, број случајева акутних респираторних инфекција порастао је за 20,3%, док су обољења слична грипу скочила за 51,8% у односу на претходну недељу. Регистровано је 7.870 случајева акутних респираторних инфекција и 246 случајева обољења сличних грипу.
Респираторне инфекције су најчешће током јесени и зиме, када хладније време слаби имунитет, чинећи људе подложнијим вирусима. Ове инфекције, изазване вирусима попут инфлуенце, респираторног синцицијалног вируса (РСВ), риновируса и аденовируса, погађају одрасле просечно 3–5 пута годишње, а децу још чешће.
Симптоми различитих респираторних инфекција
- Грип: Наступа изненада са грозницом, малаксалошћу, главобољом, боловима у мишићима и зглобовима, кашљем, болом у грлу и појачаним цурењем носа. Вакцинација је најефикаснија превентива.
- Респираторни синцицијални вирус (РСВ): Чест код деце млађе од пет година, изазива бронхиолитис, посебно код беба од 2 до 8 месеци. Преноси се капљично и контактом, а вирус може опстати на играчкама и одећи до 7 сати. Симптоми варирају од благих до тежих инфекција горњих дисајних путева.
- Аденовируси: Узрокују упале горњих и доњих дисајних путева, очију, дигестивног тракта и лимфних чворова. Симптоми укључују грозницу, цурење носа, кашаљ, сузење очију и малаксалост. Преносе се капљично, преко прљавих руку или заражених предмета, а чести су у затвореним, слабо проветреним просторима.
- Риновируси: Главни узрок прехладе, са симптомима попут цурења носа, кијања, бола у грлу и кашља. Већина људи се опорави за неколико дана.
- Коронавируси: Осим ЦОВИД-19, изазивају и блаже респираторне болести. Симптоми зависе од врсте и тежине инфекције.
Превенција
Кључне мере превенције укључују редовно прање руку, покривање уста приликом кашљања или кијања, правилно одлагање марамица, често проветравање просторија и избегавање гужви у затвореном простору.
Овај пораст инфекција указује на потребу за појачаним опрезом током хладнијих месеци, уз нагласак на личну хигијену и вакцинацију против грипа као кључних превентивних корака.
