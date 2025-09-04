ДРУГИ УПИСНИ РОК ЈЕ ПОЧЕО Слободна места на већини факултета ОСИМ НА МЕДИЦИНИ И ИТ-у
Помоћник министра просвете за високо образовање Александар Јовић изјавио је да је у току пријављивање кандидата за други уписни рок на факултетима и да ће упис бити завршен до средине септембра, а да слободних места за упис има на многим факултетима, осим на медицини, стоматологији, архитектури и студијским програмима везаним за ИТ.
Јовић је рекао да се други уписни рок не разликује од претходних година без обзира што је, како је навео, било померања првог уписног рока због блокада факултета.
- Оно што је добро да смо се лагано вратили у нормалне токове и да је други уписни рок почео када традиционално и почиње, а то је почетак септембра - рекао је Јовић за РТС.
Указао је да је на Универзитету у Београду у току пријава кандидата за упис у другом уписном року, а да је на други универзитетима почела или ће почети пријављивање, а да ће све уписне радње бити завршене до средине септембра како би, додао је, настава могла да почне на неким факултетима 1. октобра, а на неким 3. новембра. Јовић је рекао да су универзитети и високошколске установе прилагодили своје уписне рокове тако да кандидати могу да се пријаве за упис на више места.
- Да покушају да, на пример, упишу медицину у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу... Други уписни рок континуирано тече на свим универзитетима што је показатељ да се полако нормализује ситуација у образовању, што је нама веома битно и крајње је време да се потпуно нормализује наставни процес - рекао је Јовић.
Саветовао је будућим бруцошима да бирају занимања која су перспективна и која су занимања будућности и навео да недостају кадрови који ће у будућности контролисати квалитет ваздуха, воде, земљишта, као и да нису попуњена места на техничким наукама, студијским програмима на Шумарском и Пољопривредном факултету.
- Није довољно само да неко осмисли зграду, што раде архитекте, већ и да ту зграду неко изгради. Имамо непопуњеност појединих смерова када је реч о заштити од земљотреса, поплава, ерозије. Такође, ми смо земља која има велике шансе да храну коју производи и извози, имамо јаке институте који се баве употребом вештачке интелигенције и савремених технологија у пољопривреди, али да би то могло да се настави, потребан нам је кадар - рекао је Јовић и додао да је ове године забележен већи број кандидата на учитељским и педагошким факултетима у Србији.