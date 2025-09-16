clear sky
СТИЖЕ ПОМОЋ ДРЖАВЕ ОД СКОРО 200 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ Нико није заборављен

16.09.2025. 07:56 08:08
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Dnevnik.rs

Представници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Црвеног крста Србије потписали су анекс споразума о сарадњи, којим је издвојено додатних 197,5 милиона динара за набавку хране и осталих неопходних потрепштина за несметано функционисање 77 народних кухиња са више од 31.000 корисника широм Србије, као и средства за финансирање рада Црвеног крста у Бујановцу.

Како је саопштило министарство, потписивањем анекса потврђена је и настављена дугогодишња успешна сарадња Министарства и Црвеног крста у области пружања помоћи најугроженијим категоријама становништва. 

Још једном је потврђено опредељење државе да истрајно, одговорно и пожртвовано ради на очувању социјалне сигурности, солидарности и хуманости. Министарство истиче да брига о најугроженијима није питање политичке декларације, већ свакодневне праксе и системске подршке.

"Потписивањем овог споразума шаљемо јасну поруку да нико у Србији неће бити заборављен и да ће држава увек бити уз своје грађане, посебно онда када им је најтеже. Народне кухиње нису само институција поделе хране – оне су симбол солидарности, заједништва и одлучности да градимо друштво које никога не оставља иза себе'', наведено је у саопштењу.

(k1info.rs)

