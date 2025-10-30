ЕВО КАДА НАМ СТИЖЕ СНЕГ Након топлог краја октобра, од овог датума следи драматичан преокрет У НОВЕМБРУ КИША И ПРАВЕ ЈЕСЕЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ
Михољско лето у Србији се завршава: од понедељка стиже захлађење, пролазне кише, грмљавина и прве јесење температуре са могућим мразевима.
Док се у Србији ужива у последњим данима Михољског лета са температурама које се у појединим местима пењу до 23-25 степена, метеоролози најављују преокрет јер се сувом и релативно топлом времену за неколико дана ближи крај. Већ од наредне седмице долази промена која ће нас из сунчаног угођаја вратити у јесењу реалност.
Топло и суво до краја недеље
Марко Чубрило, метеоролог аматер, у најновијој временској прогнози поручује да ће до краја недеље бити углавном суво и релативно топло. Слабу кишу очекује понегде на југу и западу, а у понедељак 3. новембра пролазно наоблачење и захлађење.
Модели прогнозирају да ће следеће среде вероватно уследити период сувог времена са температурама око просека и уз појаву првих мразева.
- До наредног понедељка умерено облачно уз сунчане интервале, релативно топло и углавном суво време, понегде на западу и југу очекује се појава слабе кише. Ветар ће бити слаб, јужни, док ће се дневне максималне температуре ваздуха кретати од 16 до 23 степена Целзијуса – каже Чубрило.
Захлађење, наоблачење са кишом и грмљавински пљускови
У понедељак уз пролазно наоблачење са кишом могућа је ређа појава грмљавинских пљускова уз захлађење и од тог дана највише дневне температуре ваздуха би биле од око 7 на северозападу до око 21 на истоку региона.
- Од наредног уторка и према средини месеца углавном суво, али хладније време уз температуре око просека јер би ка нама са истока продирао сув и прохладан ваздух. Треба очекивати појаву првих мразева, док ће се дневни максимуми кретати од 6 до 14 степени Целзијуса – објавио је Чубрило.
"Црвени" почетак новембра
Већ у најави за закаснело Михољско лето, метеоролог Иван Ристић је истакао да ће сунчано, суво и релативно топло време трајати до понедељка 3. новембра.
- До 3-4. новембра имаћемо Михољско лето. Топли и суви дани, претежно сунчани ће се задржати до краја ове недеље. Следеће недеље, вероватно уз падавине, стиже први нови обрт – каже Ристић.
Истиче да ће почетак новембра бити у знаку добро познате црвене боје са максималним температурама око и више 20 степени Целзијуса и да ћемо дочекати новембар као да је почетак октобра.
Јесење температуре и јаче захлађење у новембру
Међутим, након високих температура за ово доба године убрзо ће стићи просечне јесење.
- Од понедељка очекујем пад температуре за око пет степени и пролазне кише. Уследиће јесење температуре, од 15 до 20 степени и онда ће полако још падати. У том периоду расту шансе и за појаву магле, поготово у котлинама и долинама река. Биће више облака. Касније, после 20. новембра долази јаче захлађење и постоји могућност да падне снег у нижим крајевима - каже Иван Ристић.
(Kurir.rs)