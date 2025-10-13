МИКРОПЛАСТИКА ПРОНАЂЕНА У МАЈЧИНОМ МЛЕКУ
ФЛАШИРАНА ВОДА ВРЕМЕНОМ ПОСТАЈЕ ТОКСИЧНА Научници упозоравају на ризик од рака и оштећења мозга
Иако се флаширана вода ретко “поквари” пре него што је попијемо, стручњаци упозоравају да амбалажа у којој се чува - пластична флаша - може временом да се разгради и повећа ризик по здравље, укључујући ризик од рака.
Вода у флашама обично има рок трајања од 18 месеци до две године, али се тај рок не односи на саму воду, већ на пластичну амбалажу. Иако би вода у том периоду требало да сачува укус и квалитет, конзумирање након истека рока може повећати унос штетне микропластике која се повезује с карциномом црева, оштећењем мозга и неплодношћу, наводе стручњаци.
Микропластика у организму
Микропластика су сићушне честице пластике, величине и до два микрометра, које се све чешће проналазе у људском организму.
Недавне студије откриле су присуство микропластике у људским плућима, мајчином млеку, па чак и крви - што изазива забринутост колико дубоко заправо може да продре у тело, преноси Daily Mail.
Истраживач загађености слатких вода која сарађује са Светском здравственом организацијом (WHO), др Шери Мејсон, изјавила је:
“Постоји повезаност између микропластике и ризика од одређених врста рака, смањеног броја сперматозоида, АДХД-а и аутизма. Знамо да су те хемикалије из пластике повезане са тим стањима, а пластика представља начин да оне уђу у наша тела”, објаснила је.
Ризици по здравље
Научна заједница све чешће повезује микропластику са неуротоксичношћу, хроничним упалама, хормонским дисбалансом и поремећајем метаболизма.
Нова студија Саре Саџеди са Универзитета Конкордија указује да особе које редовно пију флаширану воду уносе и до 90.000 више микропластичних честица годишње у поређењу са онима који пију воду из чесме.
“Ризици по здравље које носе пластичне боце за једнократну употребу су озбиљни. Микропластика може изазвати дисбаланс цревне флоре, доприносе респираторним болестима и представљају хроничну опасност по људско здравље”, тврди Саџеди.
Чак и када се вода конзумира пре истека рока, стручњаци упозоравају да микропластика може доспети у воду већ током процеса производње. Како се пластика временом разграђује, број микропластичних честица расте.
"Деградација пластике"
Најчешће коришћени материјал за флаше – ПЕТ (полиетилен-терефталат) – с временом може променити укус и мирис воде.
Иако ПЕТ не садржи супстанце попут БПА, складиштење у топлим условима, излагање сунчевој светлости или близина јаких хемикалија може додатно убрзати деградацију пластике, поручују стручњаци.
ПЕТ пластика је такође "прозрачна", што значи да вода временом може делимично испарити, а честице из спољашње средине могу лакше доспети у флашу.