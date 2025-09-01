(ФОТО) НА СЛУЖБИ ОТАЏБИНИ Примљена нова генерација за добровољно служење војног рока
БЕОГРАД: Нова генерација младића и девојака који су се определили за добровољно служење војног рока данас је примљена у центре за основну обуку Војске Србије, саопштило је Министарство одбране.
Како се наводи, по доласку у касарне у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу, млади војници су прошли обавезне прегледе, задужили су наоружање и војну опрему и потом су распоређени у јединице, где су их командири упознали са правима, обавезама и задацима који их очекују.
У наредних месец и по дана, они ће се оспособљавати за руковање личним наоружањем, извођење основних тактичких радњи и поступака у борби и обављање стражарске службе, истовремено унапређујући своју физичку способност.
Потом их очекује индивидуална специјалистичка обука, да би последња три месеца служења војног рока провели у јединицама Војске Србије, у којима ће се обучавати за извршавање колективних задатака свог рода, односно службе и бити активно укључени у реализацију свакодневних активности заједно са професионалним саставом.
"Војници који желе да ступе у професионалну војну службу могу се за то пријавити још током служења војног рока, након чега ће проћи прописану процедуру и стећи услове да одмах по завршетку војног рока постану професионални припадници Војске Србије", наводи се у саопштењу.