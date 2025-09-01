clear sky
(ФОТО) НА СЛУЖБИ ОТАЏБИНИ Примљена нова генерација за добровољно служење војног рока

01.09.2025. 18:11 18:39
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
војска
Фото: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

БЕОГРАД: Нова генерација младића и девојака који су се определили за добровољно служење војног рока данас је примљена у центре за основну обуку Војске Србије, саопштило је Министарство одбране.

Како се наводи, по доласку у касарне у Сомбору, Ваљеву и Лесковцу, млади војници су прошли обавезне прегледе, задужили су наоружање и војну опрему и потом су распоређени у јединице, где су их командири упознали са правима, обавезама и задацима који их очекују.

У наредних месец и по дана, они ће се оспособљавати за руковање личним наоружањем, извођење основних тактичких радњи и поступака у борби и обављање стражарске службе, истовремено унапређујући своју физичку способност.

војска
Фото: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

Потом их очекује индивидуална специјалистичка обука, да би последња три месеца служења војног рока провели у јединицама Војске Србије, у којима ће се обучавати за извршавање колективних задатака свог рода, односно службе и бити активно укључени у реализацију свакодневних активности заједно са професионалним саставом.

војска
Фото: TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE

"Војници који желе да ступе у професионалну војну службу могу се за то пријавити још током служења војног рока, након чега ће проћи прописану процедуру и стећи услове да одмах по завршетку војног рока постану професионални припадници Војске Србије", наводи се у саопштењу.

војска србије регрути добровољно служење
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
