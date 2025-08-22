(ФОТО) НАЈВЕСЕЛИЈЕ СЕЛО ДАНАС У СРБИЈИ ЈЕ... Сабор окупио хиљаде посетилаца ЋЕМАНЕ ЈЕ ГЛАВНА ЗВЕЗДА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Подизањем саборске заставе и интонирањем химне Свилен конац почео је фестивал.
Реч је о седмом Сабору виолиниста у Прањанима.
Управо ова манифестација удахнула је нови живот овој варошици и на Сувобор довела на десетине хиљада посетилаца. Виолина као иснтрумент са којим се у Србији рађа, живи и умире дуго је тражила свој дом и на крају се скућила на пола пута између јуначког Такова и родног села Милоша Обреновића.
- Седми пут за редом манифестација која је обележила ову планинску варошицу траје и трајаће још дуго. На први сусрет са Гвозденом и његовом идејом да направимо овај сабор, рекао сам да ћемо успети – и успели смо заједничким снагама. Заједно сви, и Гвозден и ја, и сабораши и народ овог краја. Порука овог сабора нека буде – баш као што и сама реч каже: саборност и заједништво. Да сте ми живи и здрави и да заједно дочекамо још много наредних сабора. Живели - рекао је председник општине Горњи Милановац Дејан Ковачевић.
Током Сабора своја гудала ће на великој позорници укрстити најбољи јуниори и сениори и овенчаће се престижним наградама које ће трасирати њихов пут ка звездама. Сабор виолиниста у Прањанима за ових шест година колико траје, потпуно је променио слику овог малог места. Урађени су путеви, отворени нови угоститељски објекти, фудбалски терен је добио рефлекторе, а све више младих се одлучује да остане на својој дедовини, живи и ради управо у Прањанима.
Смештајни капацитети су попуњени, а посетиоцима се нуди богат избор за одмор, предах и трпезу, али и за уживање у најлепшем музицирању. Према најавама, у Прањане током дана Сабора пристижу гости са свих меридијана. Мештани, са нестрпљењем и радошћу, ишчекују да у њиховом месту засвирају најбољи виолинисти, јер ове године наступа и највећи број такмичара на инструменту за срце и душу.
Посебан гост овог Сабора јесте и господин Жика Ајдачић, један од оснивача Сабора трубача у Гучи.
- Само једна реченица да вам кажем да вас поздравим на овој светковини виолине. Када ме је Гвозден Николић позвао да будем од седмогодишњице први гост, са великим задовољством сам прихватио. Ова манифестација треба да прерасте у републичку манифестацију јер је културно-професна заједница од начелног значаја културе, води евиденцију институција културе од републичног, локалног и другог значаја. Ову манифестацију треба поздравити, јер виолина је нешто што долази из душе и из срца - казао је Ајдачић.
Такође, још један посебан гост овогодишњег Сабора је Зоран Жугић из Битоља, чувар успомена крипте и капеле на Кајмакчалану. Он истиче да је, поред трубе, виолина најбољи и најлепши инструмент.
- Са Гвозденом који је покренуо ову идеју нас је повезало случајно пријатељство у Битољу, где је српско војничко гробље. А с обзиром на то да се овде, на Сувобору, гради црква Светог Васкрсења Господњег, поклонили смо камен. Тај камен ће бити остављен поред цркве или на одређеном месту, како би сви они људи из ових крајева, а нема села које није имало неког рођака који је погинуо на Кајмакчалану или на голготи преко Албаније могли да запале свећу. Дакле, за оне који не могу да дођу, то ће моћи да ураде у црквама. А мислим да ћемо направити и више цркава - казао је Жугић, председник Удружења Срба у Битољу.
Како традиција налаже Сабор виолиниста отворен је здравицом, а касније се центром планинске варошице заиграло велико народно коло.